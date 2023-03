BoerBurgerBeweging neemt in vijf Nederlandse provincies minstens een kwart van de zetels in

In de provincie Drenthe heeft BoerBurgerBeweging zelfs 40 procent van de zetels in handen, in Overijssel is dat 36 procent. Ook in Friesland (33 procent), Groningen (28 procent) en Gelderland (26 procent) wordt minstens één op de vier zetels van de Provinciale Staten (provincieraden) bezet door een BBB’er.

Dat betekent dat de kandidatenlijsten van de BBB in sommige provincies maar net lang genoeg waren: in Drenthe zijn bijvoorbeeld 17 van de 21 kandidaten gekozen (81 procent), in Overijssel 17 van de 23 (74 procent). In Flevoland en Friesland zijn precies de helft van de kandidaten gekozen, in Zeeland, Noord-Holland en Limburg staat juist maar één op de drie op een verkozen plek. Dat geldt ook voor Gelderland, waar de BBB met 48 kandidaten een uitzonderlijk lange kieslijst had.

De BoerBurgerBeweging is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Vrijdag zijn alle uitslagen definitief vastgesteld: de partij werd in alle twaalf provincies de grootste.