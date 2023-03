“Ik moet juist niks!” Wout van Aert sneert in camera naar criticasters, maar is vooral trots dat hij deze keer de sprint wél wint

LEES OOK. Wout van Aert vloert Van der Poel en Pogacar in beklijvende clash tussen De Grote Drie in E3 Saxo Classic

De beelden:

Van Aert snelde naar zijn tweede opeenvolgende E3. Door zijn grote rivaal Mathieu van der Poel er eindelijk eens op te leggen in een sprint.

“Ik zie er misschien een dommerik uit, maar ik leer ook bij”

“We gingen gelijktijdig aan, denk ik”, aldus Van Aert. “Ik voelde al snel dat ik de bovenhand had, maar het was nog ver. Ik denk dat ik op 250 meter of zo aanging en de wind was ook in het voordeel. Ik heb in het verleden al eens te korte sprints gereden, ik weet nu dat die niet in mijn voordeel zijn. (lacht) Ik zie er misschien een dommerik uit, maar ik probeer ook bij te leren. De Kwaremont? Dat was een ander verhaal. Ik zat echt op mijn limiet en moest al passen op het steile stuk. Daarna keken Tadej en Mathieu even naar elkaar en heb ik alles op alles gezet om in het wiel te geraken. Dan had ik het weer even lastig, maar ik wist dat de moeilijkste passage gepasseerd was. Vanaf dan heb ik mij gefocust op de sprint.”

“Dit is wel een belangrijke overwinning voor mij”, klonk het. “Ik win namelijk graag en de afgelopen weken waren niet makkelijk of zoals ik wilde. Dus dan doet dit extra deugd. Of dit iets zegt over de Ronde? Ik moet die naar het schijnt winnen, dus ik ga proberen. Maar om eerlijk te zijn: de koerssituatie was niet zoals we die als ploeg wilden. Mede door pech konden we onze sterkte niet benutten. Gelukkig had ik Nathan Van Hooydonck mee in de finale, die kon veel oplossen op dat moment. Daarna heb ik bewezen dat ik man tegen man ook kan winnen. Het is een mooi podium, maar vooral omdat ik in het midden sta.” (lacht)