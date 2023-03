Selena Gomez doet oproep over ‘vete’ met Hailey Bieber: “Ik wil dat dit stopt”

De zogenaamde ‘vete’ tussen model Hailey Bieber (26) en zangeres/actrice Selena Gomez (30) loopt uit de hand en dat moet stoppen. Dat heeft Gomez haar fans meegedeeld in een bericht op Instagram. “Dit is niet waar ik voor sta.”

“Hailey Bieber heeft me benaderd en liet me weten dat ze doodsbedreigingen en zulke hatelijke negativiteit krijgt. Dit is niet waar ik voor sta. Niemand zou haat of pesterijen moeten ervaren. Ik heb altijd gepleit voor vriendelijkheid en wil echt dat dit allemaal stopt.” Dat is de boodschap die de meer dan 403 miljoen volgers van Selena Gomez vrijdag te zien kregen.

Daarmee spreekt de zangeres/actrice zich voor het eerst publiekelijk uit over de ‘vete’ die er tussen de twee zou zijn. De twee vrouwen worden al jaren aan elkaar gelinkt omwille van Justin Bieber. Gomez had zo’n acht jaar lang een knipperlichtrelatie met de Canadese zanger, maar zo’n vier jaar geleden trouwde hij met Hailey Baldwin. Verhalen en berichten op sociale media doen daardoor al jaren de ronde, maar de afgelopen maand kwam dat in een stroomversnelling terecht. In die berichten wordt aan de hand van foto’s, filmpjes en andere berichten aangetoond dat Hailey Bieber niet altijd vriendelijk zou geweest zijn tegen Selena Gomez. Zo zou Bieber de ex van haar echtgenoot al langer zwart maken op sociale media zonder expliciet haar naam te vernoemen. Bieber wordt ook weggezet als ‘Mean Girl’ en ook de zussen Kylie en Kendall Jenner zouden in dat clubje zitten.

Maar Gomez wil nu duidelijk dat het stopt. Het is niet de eerste keer dat ze zich uitspreekt over de zogenaamde ‘vete’, maar wel de eerste keer dat ze Hailey Bieber bij naam noemt. In 2019 schreef Gomez op Instagram: “Ik sta niet voor het neerhalen van vrouwen. Ik zal dat nooit en te nimmer zijn. Dus wees alsjeblieft vriendelijk tegen iedereen.” Ze voegde eraan toe: “Het maakt niet uit wat de situatie is, als jullie mijn fans zijn wees dan alsjeblieft tegen niemand onbeleefd. Zeg geen dingen die je gewoon op het moment zelf voelt.”

Hailey Bieber heeft zelf nog niet gereageerd op het drama tussen de twee.

(sgg)