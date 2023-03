34 migranten vermist na schipbreuk voor kust van Tunesië

Vierendertig migranten uit Sub-Saharaans Afrika worden vermist nadat hun boot vrijdag voor de kust van Tunesië gezonken is, zo heeft een woordvoerder van het gerecht gemeld.

De boot, die donderdag in de streek van Sfax richting Italië vertrok, had 38 passagiers aan boord, van wie er vier gered konden worden, preciseerde de woordvoerder van de rechtbank van eerste aanleg van Sfax, die met het onderzoek belast is.