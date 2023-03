Primoz Roglic zet koninginnenrit Ronde van Catalonië in de sprint naar z’n hand en deelt tikje uit aan Remco Evenepoel

In de laatste 50 meter ging Roglic nog over de leeggereden Evenepoel, die zes seconden verliest. — © AFP

Remco Evenepoel heeft de koninginnenrit in de Ronde van Catalonië niet naar z’n hand kunnen zetten. In de slotmeters werd Evenepoel geklopt door Primoz Roglic, die nog zes seconden bonus pakte en zo zijn leiderstrui verstevigde.

De koningenrit in de Ronde van Catalonië was eentje om naar uit te kijken. “Ik ga vandaag vol voor die leiderstrui, en liefst pak ik de ritzege er nog bij”, klonk het vooraf bij Remco Evenepoel. De wereldkampioen was gemotiveerd.

Tijdens de eerste beklimming van de dag kregen we een aanval van drie renners: Tsgabu Grmay (Team Jayco AlUla), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) en Guillaume Martin (Cofidis). Hayter zag het nut niet van een vlucht met Martin, aangezien de Fransman maar op vijf minuten van leider Roglic geklasseerd stond. De Brit liet zich terugzakken tot in het peloton, vijf enthousiaste Spanjaarden maakten de omgekeerde beweging en vervoegden de kopgroep. Martin had nog maar één doel: bergpunten pakken. Eens gedaan liet de Fransman zich terugzakken naar het peloton. Uiteindelijk zou het niet genoeg blijken om z’n bergtrui te behouden.

Zware slotklim

Op 8,4 kilometer van de meet was het tijd voor de o zo zware slotklim naar Lo Port: 8,4 kilometer klimmen aan gemiddeld 8,8%, de perfecte aankomst voor wie wil uithalen. Iets wat Remco Evenepoel ook wist. De wereldkampioen liet z’n troepen werken op kop van het peloton en de kopgroep was in geen tijd ingelopen. Sterker nog, het beukwerk van Jan Hirt en Ilan Van Wilder liet het peloton breken. Leider Roglic klampte zich vast aan het wiel van Evenepoel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Evenepoel trekt door

Op 4,5 kilometer van de meet zette een moegestreden Van Wilder zich aan de kant, Evenepoel stond er alleen voor en koos meteen om te versnellen: de benen oogden goed. Enkel Roglic en Soler konden onze landgenoot volgen. Maar Evenepoel reed beresterk: truitje open en beuken. Roglic nam op zeldzame momenten eens over, maar het was vooral Evenepoel die op kop beukte. Met nog een dikke twee kilometer kwam Almeida terug en dus waren de UAE-mannen in het voordeel.

Het was dan ook Almeida die de aanval inzette, Evenpoel counterde en ook Roglic bleef rustig in het wiel. De Sloveen liet Evenepoel het werk doen, met zijn positie in het klassement was de Sloveen natuurlijk in het voordeel. Met z’n drieën trokken ze de laatste 500 meters in.

Evenpoel gaat aan en kraakt, Roglic profiteert

Al moest Almeida snel weer lossen, het werd een eindstrijd tussen de twee grote kanonnen Evenepoel en Roglic. Evenpoel zette zelf de sprint in en leek Roglic te lossen, maar onze landgenoot z’n tank was leeg en hij kraakte in de laatste 50 meter. Roglic ging erop en erover en nam zelfs nog zes seconden bonus op Evenepoel, de Sloveen verstevigt zijn leiderstrui zo nog wat en doet een serieuze gooi naar de eindzege.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Roglic is nu naast leider in het algemeen klassement ook baas in het berg- en puntenklassement. Nog een eervolle vermelding voor Cian Uijtdebroeks: onze landgenoot eindigde tiende en staat knap negende in het klassement.