Opnieuw haar in de boter bij Jennifer Lopez en Ben Affleck? Koppel raakt het maar niet eens over nieuw huis

Jennifer Lopez en Ben Affleck raken het maar niet eens over een huis. Het koppel is nu al een jaar op zoek, en kwam al enkele keren dichtbij, maar heeft de aankoop telkens op het laatste nippertje afgezegd. Wat hen al honderdduizenden dollars zou hebben gekost.

Nienke Wensveen Bron: ELLE, The New York Post, OK! Magazine

Het koppel heeft afgelopen week besloten om een huis van ruim 64 miljoen dollar toch niet te kopen, maar als het aan Affleck ligt, kopen ze het huis wel. “Ben maakt zich er hard voor. Hij wil dat huis echt”, zeggen bronnen dichtbij hem tegen The New York Post.

Affleck zou vooral de locatie van het huis met acht slaapkamers interessant vinden. Het huis zit in de luxe wijk Pacific Palisades, net buiten Los Angeles. Maar Affleck zou het vooral willen, omdat zijn drie kinderen van 17, 14 en 10 jaar oud dan in de buurt wonen. In dezelfde straat woont namelijk zijn ex-vrouw Jennifer Garner, met wie hij de kinderen heeft.

Het is al de derde keer in een jaar tijd dat het stel op het laatste moment beslist een huis toch niet te kopen. Vorige maand besloten ze een huis van 34,5 miljoen dollar in dezelfde wijk ook niet te kopen, en in maart 2022 gebeurde hetzelfde al met een huis van 50 miljoen dollar in Bel-Air. Hun huizenjacht wordt zo behoorlijk prijzig. Door contracten te tekenen en op het laatste nippertje toch weer te verbreken, zou het koppel al honderdduizenden dollars kwijt zijn.

Ongemakkelijk moment bij Grammy’s

De geruchten over de onenigheid komen er kort nadat het koppel viraal ging met foto’s op de Grammy-uitreikingen. Op de foto’s lijkt het alsof de twee ruzie hebben, en op het internet reageerden mensen dat het leek alsof Affleck niet geïnteresseerd was in de gebeurtenissen om hem heen. “Ben Affleck ziet eruit alsof hij liever bij Dunkin’ zou zitten”, schreef iemand op Twitter.

Volgens Affleck zelf had hij het naar zijn zin bij de Grammy’s en was er geen ruzie, maar een “typisch man vrouw-ding”: “Ik zag Trevor Noah, de presentator van de Grammy’s, aankomen en ik had zo iets van: oh my god. Ze waren ons aan het filmen, maar dat wist ik niet. Ik leunde tegen haar en zei: Zodra ze draaien, glijd ik van je weg en laat ik je naast Trevor zitten.” Daarop antwoordde Lopez heel duidelijk: “Je kan dat fucking beter niet doen.”