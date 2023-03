Nog zes Limburgse kanshebbers op de titel op Vlaamse indoorkampioenschappen in Alken

Bij de dames zijn Maaike Vanschoenbeek, Nanou Thys, Yana Meermans en Emeline Moreaux nog in de running voor de titel. Bij de heren komen Olivier Rojas en en Stijn Meulemans nog in aanmerking. Bij de dames moet Maaike Vanschoenbeek in de kwart wel voorbij eerste reekshoofd en titelverdediger Zara De Schutter geraken. In een Limburgs duel vechten Nanou Thys en Yana Meermans voor een plaats in de halve finale. Aan de andere kant van de tabel speelt Emeline Moreaux tegen tweede reekshoofd Emily Casteleyn. Als Olivier Rojas en Stijn Meulemans hun kwart winnen komen ze elkaar tegen in de halve finale en hebben we al zeker één Limburgse finalist.