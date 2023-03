Martijn Colson, eerder dit seizoen in actie tegen Maaseik. — © NDM

Op speeldag vijf van de play-offs trekt leider Maaseik naar nummer drie Gent. Een netelige trip want de Oost-Vlamingen zitten in prima vorm. “Als onze opslag op volle toeren draait, kunnen we het elke Belgische ploeg moeilijk maken”, zegt middenman Martijn Colson (28).