Tuberculose neemt af in Europa maar nog steeds ver weg van vooropgestelde doelstellingen

Europa registreerde een daling van 23 procent nieuwe of terugkerende gevallen van tuberculose in 2021 ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het laatste rapport van het European Centre for Disease Control (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat vrijdag is gepresenteerd tijdens een persbijeenkomst naar aanleiding van Wereldtuberculosedag. Tuberculose neemt af in Europa, maar het doel om de incidentie tegen 2030 met 80 procent ter verminderen en ook het aantal doden met 90 procent te laten afnemen, blijft ver weg.

De trend is dalend in 2021: 23 procent minder nieuwe gevallen van tuberculose en minder recidieven in vergelijking met 2019 in de 53 landen die onder de Europese zone van de WHO vallen. In dit gebied van ongeveer 900 miljoen inwoners liepen in 2021 zo’n 230.000 mensen deze ziekte op. Onder hen werden in 2021 27.300 doden gemeld tegenover 27.000 in 2020. Ondanks deze lichte stijging in 2021 (+1,1%) is “Europa op de goede weg”, schat Stela Bivol, specialist bij het Europees regionaal kantoor van de WHO.

De cijfers blijven ver weg van de doelstellingen die voor 2030 in Europa werden vastgesteld. Zo zou de incidentie met 80 procent moeten verminderen en de dodentol met 90 procent.

De oorlog in Oekraïne en de coronapandemie hebben de afname van de incidentie van de ziekte niet afgeremd. “De pandemie had een serieuze impact op onze gezondheidssystemen”, zegt Marieke van der Werf, woordvoerster van het ECDC. “Middelen die bedoeld zijn om tuberculose op te sporen, zijn toegewezen aan de opsporing van het coronavirus dat een vertraagde diagnose en behandeling van tuberculose tot gevolg heeft gehad”.

De Europese tak van de WHO telt nog steeds negen van de dertig landen met de hoogste last van multiresistente tuberculose ter wereld. Maar de incidentie blijft onder de tien gevallen per 100.000 inwoners in 24 van de 53 landen in dit gebied, stelt het ECDC.

In België is dit incidentiecijfer acht gevallen per 100.000 inwoners en werden er in 2021 87 nieuwe of terugkerende gevallen van tuberculose gemeld, volgens cijfers gepubliceerd op de ECDC-website.