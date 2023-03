Koning Filip krijgt skateles in Johannesburg

Misschien niet iets dat we verwachten van een staatsbezoek aan Zuid-Afrika, maar onze koning heeft opnieuw zijn grenzen verlegd. Samen met koningin Mathilde bezocht hij de skateschool Skateistan. Het doel van de organisatie is om kinderen in kansenwijken via het skateboard ook in contact te brengen met kunst- en sportopleidingen en spellen, maar ook om ze breder te begeleiden.

Het vorstenpaar woonde een skateles bij en ging in gesprek met de kinderen. Daarbij liet de koning zich ook verleiden tot een skatepoging: twee keer ging hij op een plank staan, wat hem een applaus opleverde, maar ook enige bezorgdheid veroorzaakte bij de koningin.

Filip en Mathilde bezochten het initiatief samen met onder andere minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en Brussels minister-president Rudi Vervoort. De skateschool heeft een link met België via het Brusselse bedrijf The Skateroom. Dat werkt samen met grote internationale kunstenaars om skateboards te ontwerpen. Een tiende van zijn inkomsten schenkt The Skateroom aan sociale projecten wereldwijd: van skateparken tot onderwijsfaciliteiten.

Sinds 2014 ging zo al meer dan 1,5 miljoen dollar naar 35 sociale projecten, waarvan 200.000 dollar voor de bouw van het skatepark in Johannesburg. In totaal schonk The Skateroom al meer dan 800.000 dollar aan Skateistan.