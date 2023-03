‘Vuurwerk’ wordt ‘Feuerwerk’: Camille kondigt eerste Duitse single aan

Dat Camille binnenkort in het Duits te horen is, komt niet helemaal als een verrassing. Eind 2021 tekende ze namelijk een platencontract bij Sony Music Germany. Eentje dat haar drie singles en een volledig album garandeert. “Dit is één kans uit de duizend om een Vlaams verhaal internationaal op de kaart te zetten”, vertelde manager William Vaesen destijds aan het Nieuwsblad. “Achter de schermen werken we volop aan een nieuw repertoire.”

Het is de bedoeling dat dat repertoire zal bestaan uit zowel vertaalde versies van reeds bestaande nummers, als nieuw werk. En die eerste stappen bij onze oosterburen zal Camille zetten met Feuerwerk, een vertaling van haar hit Vuurwerk. En die verschijnt op 14 april.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)