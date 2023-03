35.000 euro, juwelen en zilverwerk in beslag genomen bij illegale verkoop in hartje Hasselt

De politie heeft vrijdagochtend 35.000 euro cash geld, juwelen, zilverwerk en muntstukken in beslag genomen in een pand in hartje Hasselt bij een verkoop. Er werden allerlei inbreuken vastgesteld. Twee verdachten, mannen van 29 en 52 jaar, worden binnenkort verhoord door de politie.

Vrijdag was er een aankoop van goud, juwelen en bontjassen in een pand in de Sint-Jozefstraat. De politie Limburg Regio Hoofdstad was hierover getipt en voerde samen met enkele inspectiediensten controles uit. Er werden tal van verschillende inbreuken vastgesteld. Zo hadden de mannen bijvoorbeeld geen ondernemingsnummer, kochten ze hun goederen deels in het zwart aan en waren hun prijzen niet uitgestald. “We hebben ook de weegschaal in beslag genomen omdat onduidelijk is of die werd geijkt. Het kan dus makkelijk zijn dat een juweel 100 gram weegt, maar de weegschaal maar 60 gram aanduidt. De verkoper kan dus worden bedrogen.” Omdat het om een overtreding categorie 3 gaat, worden de mannen uitgenodigd op het politiekantoor om een verklaring af te leggen.

Charlatans

De politie heeft al verschillende dossiers lopende van dit soort praktijken. “We komen die mannen vaak op het spoor via aankondigingen in de krant. Ze kopen werkelijk alles op wat waarde heeft. Die bedrijfjes schieten als paddenstoelen uit de grond en controles zijn nodig. Zoveel is vrijdag nog maar eens gebleken.” Vorige week waren er nog controles. “En die mannen waren wel met alles in orde. Daarom: het zijn zeker niet allemaal charlatans. Maar we raden de burgers toch aan zeer voorzichtig te zijn met zogenaamde bedrijven die via advertenties reclame maken voor de aankoop van goud en juwelen. Verkopers bevragen zich op voorhand best goed over de waarde van hun goederen.“ mm

© PZ LRH