Politieagenten klagen rapper Afroman aan omdat hij beelden van huiszoeking in videoclips gebruikt

Zeven politieagenten beschuldigen de Amerikaanse rapper Afroman van schending van hun privacy en het veroorzaken van emotioneel lijden. Vorige zomer doorzochten de agenten het huis van de rapper in Ohio in een onderzoek naar onder andere drugsbezit. Afroman gebruikte beelden van die inval in enkele van zijn videoclips, zonder hun toestemming.

De politieagenten die in augustus 2022 een mislukte inval deden bij de rapper thuis, spanden eerder deze maand een rechtszaak tegen hem aan. Ze klagen hem en enkele andere betrokkenen, waaronder zijn platenlabel, aan voor het gebruik van beelden van hen voor commerciële doeleinden.

Afroman werd vorig jaar onderzocht wegens drugsbezit en -handel en kidnapping. In het kader van dat onderzoek deed de politie een huiszoeking, waarvoor ze een gewettigd bevel had. Ze vond echter niets, dus werd de rapper niet aangeklaagd.

Afromans vrouw was thuis op dat moment en filmde delen van de inval. Ook veiligheidscamera’s in het huis legden delen vast, waaronder de gezichten van verschillende van de agenten. Die beelden gebruikte de rapper later in meerdere videoclips en postte hij op sociale media.

De agenten eisen een vergoeding voor het gebruik van de video’s en voor de vernedering en het emotioneel lijden die ze veroorzaakten. Ze willen ook dat de beelden offline gehaald worden. Maar Afroman is niet van plan zich te laten doen. Woensdag schreef hij op Instagram van plan te zijn een tegenaanklacht in te dienen voor de schade die de beschuldiging van kidnapping hem bezorgde.