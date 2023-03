“Kloteboel!”: gevallen motor legt pikante aanval van Tadej Pogacar lam op de Oude Kwaremont

Tadej Pogacar was verdorie goed in vorm tijdens de E3 Saxo Classic. De Sloveen bewees dat door vol door te trekken op de Oude Kwaremont. Mathieu van der Poel ging relatief vlot mee in het wiel, terwijl het kraakte bij Wout van Aert. Op de uitloper kwam Van Aert terug en toen reed Pogacar ei zo na tegen een omgevallen motor. “Kloteboel”, was commentator José De Cauwer misnoegd.