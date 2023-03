Drie lichtgewonden bij ongeval in Lanklaar

Dilsen-Stokkem

Op het kruispunt van de Rijksweg en de Dorpsstraat in Lanklaar is vrijdag even voor 7 uur een ongeval gebeurd. Een 22-jarige vrachtwagenbestuurder uit Maasmechelen tikte bij het naar rechts invoegen de auto van een 38-jarige bestuurder uit Dilsen-Stokkem aan. Dit voertuig slingerde over de middenberm en raakte op de andere rijstrook het voertuig van een 29-jarige bestuurster uit Houthalen-Helchteren. De betrokkenen raakten lichtgewond. De voertuigen werden getakeld. mm