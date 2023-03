Brazilië in de ban van diamantaffaire: kreeg de vrouw van Bolsonaro juwelen van 3 miljoen euro van Saudi-Arabië?

Jair Bolsonaro (68), de voormalige Braziliaanse president, zal eind deze maand terug naar zijn land keren na een zelfopgelegd ballingschap in de Verenigde Staten. Hij wil zich verdedigen tegen beschuldigen over rellen in de hoofdstad na de presidentsverkiezingen, maar er loopt momenteel ook een onderzoek naar de man over een koffertje met juwelen ter waarde van 3 miljoen euro.

De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro ligt opnieuw onder vuur. Dit keer over een koffertje met juwelen ter waarde van 3 miljoen euro. Dat koffertje, met een diamanten halsketting, ring, een horloge en oorbellen van de Zwitserse ontwerper Chopard, schonk de Saudi-Arabische kroonprins aan de echtgenote van de voormalige president. Maar het koffertje is nooit tot bij de Braziliaan geraakt.

Het was de krant O Estado de São Paulo die het verhaal naar buiten bracht. De feiten dateren van oktober 2021, toen Bolsonaro nog president was. De Braziliaanse minister voor Mijnbouw en Energie, Berto Albuquerque, landde toen met zijn entourage op de luchthaven van São Paulo na een bezoek aan de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad. Maar bij aankomst werd één van zijn medewerkers tegengehouden. Die medewerker had het koffertje met de juwelen meegebracht in een rugzak. In Brazilië moeten alle goederen met een waarde van meer dan 1.000 dollar aangegeven worden bij de douane, maar dat was het gezelschap blijkbaar niet van plan.

De juwelen werden in beslag genomen en er kwam veel kritiek op het verhaal. Critici van Bolsonaro vonden dat het koffertje overgedragen moest worden aan de regering omdat het om een geschenk aan het land Brazilië ging. De minister van Justitie Flávio Dino kondigde deze maand aan dat er een onderzoek zal komen naar de feiten en dat ze zullen nagegaan of er al dan niet strafbare feiten zijn gepleegd.

© REUTERS

Tweede koffertje

De krant Folha de S.Paulo deed er nog een schepje bovenop. Zij onthulden dat er sprake is van een tweede koffertje. Daarin zat een pen, manchetknopen, een ring en een rozenkrans. Dat koffertje zou op hetzelfde moment als de juwelen het land in “gesmokkeld” zijn, maar werd op de luchthaven niet ontdekt.

Bolsonaro zelf bevestigde aan CNN Brasil dat een deel van de geschenken in zijn persoonlijke collectie werden opgenomen. Maar over die juwelen wilde hij niet veel kwijt. “Niks was illegaal. Ik volgde de wet, zoals ik altijd doe”, zei hij. “Ik heb die andere geschenken niet gevraagd en niet ontvangen.”

Ballingschap

De voormalige Braziliaanse president verblijft momenteel al drie maanden in de Amerikaanse staat Florida in een zelfopgelegd ballingschap na het verliezen van de presidentsverkiezingen. Zij partij bevestigde vrijdag dat hij op 30 maart zal terugkeren naar Brazilië om daar de oppositie te leiden en zich te verdedigen tegen beschuldigingen dat hij aanzette tot de rellen van 8 januari in Brasilia, waarbij zijn aanhangers regeringsgebouwen bestormden.

(sgg)