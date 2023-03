“België stakingskampioen in Europa”, volgens Duits onderzoeksbureau

Per duizend werknemers is er in België sprake van 97 stakingsdagen per jaar in de periode 2011-2020. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut WSI van de Hans-Böckler-Stichting, een orgaan van Duitse vakbonden. Frankrijk staat op de 2e stek met 93 stakingsdagen door arbeidsconflicten.

Voor Frankrijk is er weliswaar de bemerking dat de cijfers enkel over de private sector gaan. Duitsland noteert 18 stakingsdagen per jaar in doorsnee. Finland heeft er 52 en buiten de EU staat Canada hoog in de rangschikking met 79 dagen. Aan de andere kant is er sprake van één dag voor Zwitserland en twee dagen in Oostenrijk en Zweden.

Het Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut wijst er wel op dat de methodologie achter de cijfers verschillend kan zijn. Voor Frankrijk en België bevat het cijfer bijvoorbeeld ook stakingsdagen door algemene stakingen tegen het sociaal beleid van de regering.

Volgens cijfers van de Europese vakbondskoepel ETUI staat voor de, grotendeels overlappende, periode 2010-2019 Frankrijk op één, met net geen 128 getelde stakingsdagen per jaar per duizend werknemers. Hier staat België op twee met net geen 98. In 2020-2021 telt Frankrijk er 79 volgens ETUI en België zowat 57.