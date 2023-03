Denk je eraan een tattoo te laten verwijderen net als Fabrizio? Dit moet je weten

Op het moment zelf lijkt het een geniaal idee. Je laat de zomer van je leven vereeuwigen op je lijf in de vorm van een tattoo, lekker zichtbaar zodat je er altijd aan herinnerd wordt. Leuk voor een paar jaar, maar daarna moet je toch toegeven dat je erop uitgekeken bent. Wat nu? Fabrizio Tzinaridis legde op Play Café uit hoe hij zijn zichtbare tattoos liet weglaseren. Spoiler: helemaal pijnloos is dat niet. Maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk?