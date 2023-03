Groot vagina-onderzoek vindt bacteriën op de borsten die eerder down-under verwacht werden

Exact drie jaar geleden vroeg Isala aan duizenden vrouwen om in de privacy van hun eigen badkamer vaginale swabs te nemen zodat de onderzoekers voor de allereerste keer de bacteriën in de vagina van gezonde vrouwen op grote schaal in kaart konden brengen.

Daar wordt nu een nieuwe fase aan toegevoegd: ook andere plaatsen die relevant zijn voor vrouwelijke gezondheid en intimiteit zoals de huid rond de mond, borsten en liesstreek werd letterlijk en figuurlijk onder de loep genomen.

En de verrassingen zaten, aldus de onderzoekers, vooral rond de borsten. Zo troffen ze lactobacillen zoals ‘lactobacillus crispatus’ en ‘lactobacillus iners’ aan. “Die lactobacillen zijn heel typisch voor een gezonde vagina, en we hadden die niet direct verwacht op de huid rond de tepels” zegt professor Sarah Lebeer, onderzoeksleider van Isala. “Maar lactobacillen zijn wel de eerste bacteriën die de huid van een baby koloniseren bij een natuurlijke bevalling via de vagina. We vonden al in eerder onderzoek dat er nog steeds lactobacillen op de huid van volwassenen terug te vinden zijn. Onze nieuwe resultaten suggereren nu dat de huid rond de borst ook een ‘gezellig plekje’ (of natuurlijke habitat) is voor lactobacillen. Zo maken borsten estrogeen en glycogeen aan, die ook in de vagina belangrijke stimuli zijn voor lactobacilli.”

Maar er is nog een andere verklaring mogelijk. “Misschien komen de vaginale lactobacillen op de borsten ook wel later in de levenscyclus daar terecht door intiem contact”, vult Leonore Vander Donck aan. “En het kan allemaal toevallig zijn: zijn ze door het contact aanwezig of overleven ze er effectief? Of zijn het toch niet helemaal dezelfde lactobacillen in de vagina en op de huid van de borsten? Mogelijk zijn het iets andere types van bacteriën die aangepast zijn aan andere levensomstandigheden op de huid en in de vagina. Voorlopig zit het Isala-project nog steeds in de observatiefase: we kunnen nog niet alles verklaren, maar zijn enorm enthousiast over de eerste resultaten.”