Jurgen Klinsmann debuteert als Zuid-Koreaanse coach met draw, Schotland blijft trouw aan Steve Clark

Tottenham-vedette Son Heung Min zette de thuisploeg in de eerste helft op rozen met een knappe trap (10.) en een vrijschop (45.+2), maar kort na de pauze kwamen de Zuid-Amerikanen in enkele dolle minuten langszij via James Rodriguez (47.) en Jorge Carrascal (49.).

Voor Klinsmann was het zijn eerste wedstrijd op de Zuid-Koreaanse bank. De voormalige Duitse topspits volgde vorige maand Paulo Bento op, die het team naar de achtste finale op het WK in Qatar leidde (verlies tegen Brazilië), en ondertekende een contract tot 2026.

Dinsdag speelt Zuid-Korea in Seoel gastheer voor Uruguay. Dat speelde vrijdag 1-1 gelijk in Japan. Federico Valverde zette de Uruguayanen na 38 minuten op voorsprong, maar Takuma Nishimura maakte een kwartier voor tijd gelijk.

Clarke blijft tot WK bondscoach van Schotland

De Schotse bondscoach Steve Clarke heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging tot het WK van 2026. Hij is sinds mei 2019 in functie.

De 59-jarige Clarke, die zelf zes keer voor de Schotse nationale ploeg speelde, leidde het team naar deelname aan het EK 2020, ondanks een dubbele nederlaag tegen België in de voorronde. Voor de Schotten was dit het eerste grote toernooi in ruim twintig jaar. In de Nations League dwong de Tartan Army vorig jaar promotie af naar de A-groep. Het WK in Qatar werd niet gehaald.

Voor het EK van volgend jaar in Duitsland zijn de Schotten ingedeeld in een groep met Spanje, Noorwegen, Georgië en Cyprus. Ze beginnen met thuiswedstrijden tegen Cyprus (zaterdag) en Spanje (dinsdag).