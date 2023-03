Nog geen verdachten opgepakt voor agressie tegen buschauffeur in Genk

Nadat de buschauffeur woensdagavond tegen een jonge passagier zei dat vapen in de bus verboden was, werd hij aan het station van Genk zwaar aangepakt. De passagier en een andere persoon sloegen de man verschillende keren in zijn gezicht, trokken hem uit de bus en sloegen en stampten hem terwijl hij op de grond lag. De chauffeur is er zowel fysiek als mentaal erg aan toe. De jongeren sloegen op de vlucht.

De politie Carma analyseerde de camerabeelden uit het station en ondervroeg getuigen. Vrijdag werd de buschauffeur geconfronteerd met beelden van mogelijke verdachten, maar dat bleek negatief. De chauffeur kon niemand herkennen. Voorlopig zijn de jongeren in kwestie dus nog niet gevonden. De politie Carma zet het onderzoek verder.

Zowel donderdag als vrijdag waren er stakingsacties bij De Lijn, als een reactie op de agressie. Heel wat bussen werden afgeschaft. siol