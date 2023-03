De slakkengang van Harry Kane: daarom kroop Engelse recordspits ondanks pijn over het Napolitaanse gras

Harry Kane kroonde zich donderdag tot Engels topschutter aller tijden. De Tottenham-spits knalde een penalty tegen de netten in Napels versus Italië (1-2 winst). Kane zorgde vlak na rust ook voor een opmerkelijk moment toen hij al kruipend naast het veld gezien werd.

Kane kreeg een bal in zijn ribben en leed duidelijk pijn langs de zijlijn. Maar de Engelsman deed alle moeite van de wereld om toch terug binnen de lijnen te geraken. Met reden want zo kon het spel stilgelegd worden om Kane te verzorgen. Anders moest Engeland even met tien spelen.

De beelden: