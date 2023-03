TWEEDE AFDELING. Topper én derby in Hasselt, pakt Belisia voor het eerst de leiding?

Hades opent zaterdagavond de debatten in tweede afdeling VV B met een topper tegen Lyra-Lierse. Als de leider op eigen veld niet verder geraakt dan een gelijkspel én Belisia wint de clash tegen Lille, dan komen de Bilzenaren voor het eerst dit seizoen aan de leiding. Sporting Hasselt en Tongeren strijden in de Limburgse derby voor een plek in de top vijf. Bocholt ontvangt met Pepingen-Halle een “op papier haalbare kaart.” Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/frba/jfz)