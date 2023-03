Nieuwe marktwaarde van Eden Hazard bereikt absoluut dieptepunt, in België kent vooral Gent-sensatie Gift Orban een opmars

De tijd dat Eden Hazard een slordige 150 miljoen euro waard was, is al even passé. Het toonaangevende Transfermarkt.be kwam onlangs met een update van verschillende marktwaardes in verschillende competities. Daarbij kwam ook de betreurenswaardige geldsom van Hazard aan het licht.

Volgens Transfermarkt is Hazard op dit ogenblik niet meer waard dan 5 miljoen euro. Sinds 2009 is dat voor de gewezen Rode Duivel nooit zo laag geweest. Hazard speelde toen nog bij het Franse Lille, waar hij zijn transferwaarde gestaag omhoog zag gaan. Een absoluut hoogtepunt bereikte hij in 2019 toen zijn prestaties bij Chelsea hem aan een prijskaartje van 150 miljoen euro koppelden. Maar bijna vier jaar later kan daar al 145 miljoen van worden afgetrokken. Het bankzittersstatuut bij Real Madrid is daar de voornaamste reden voor.

Als we verder kijken naar wat de aangepaste waardes betekenen voor spelers in de Jupiler Pro League, zien we dat Racing Genk meer en meer in de nek van Club Brugge komt hijgen. Maar liefst acht spelers van de Limburgers werden hoger gequoteerd. Vooral assistenkoning Mike Trésor (18 stuks tot dusver) zag zijn waarde van 8 naar 13 miljoen stijgen. Ook Heynen, El Khannouss en Paintsil kregen een upgrade. Bij Club Brugge alleen maar dalers: Vanaken, Jutglà, Yaremchuk en Skov Olsen. Al blijft die laatste met 17 miljoen euro nog wel steeds gezien als de meest waardevolle speler in onze vaderlandse competitie.

Voor de grootste individuele stijgers moeten we kijken naar Antwerp en Gent. Arthur Vermeeren heeft op amper 18-jarige leeftijd nu een prijskaartje van 8,5 miljoen. Diens ploeggenoot Willian Pacho (vermoedelijk de nieuwe aanwinst van Eintracht Frankfurt later dit jaar) stijgt van 3,5 naar 9 miljoen. Alleen Gift Orban van AA Gent doet nog beter. De 20-jarige Nigeriaan zit over alle competities heen al aan 12 doelpunten in 10 wedstrijden en daar wordt hij nu voor beloond: van 1 naar 9 miljoen euro.