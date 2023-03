Dit hebt u al gemist van de E3 Saxo Classic Harelbeke: Pogacar, Van der Poel en Van Aert zetten hun jachthonden aan het werk, schaduwfavorieten tegen de grond

De koers nog niet gezien? Geen nood, in dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van de E3 Saxo Classic Harelbeke losbreekt.

Mathis Le Berre voor de derde keer verkenner

Niemand kende Mathis Le Berre voor de start van dit wegseizoen, maar ondertussen klinkt de naam van de 21-jarige Fransman van Arkéa-Samsic vertrouwd in de oren. In de Omloop het Nieuwsblad reed Le Berre 182 van de 207 km in de aanval en was hij de laatste die de latere winnaar Dylan van Baarle in zijn wiel duldde. Afgelopen woensdag in de Classic Brugge-De Panne was de Bretoen opnieuw op oorlogspad en zong hij het voorin 102 km uit. Nu had de neoprof met de Australiër Kelland O’Brien, diens landgenoot Thomas Bonnet, de Noor Martin Urianstad en Mathias Norsgaard mee. Al is laatstgenoemde als Deen en schoonbroer van Mikkel Bjerg zowat de bekendste van het vijftal.

Na dik 60 kilometer reed de vlucht van de dag al naar nagenoeg drie minuten dertig op. Opvallend: géén Gilles De Wilde aan boord die wél in het openingsweekend twee keer de juiste vlucht had. Er was overigens geen enkele Belg bij, hoe Guillaume Van Keirsbulck in het begin ook probeerde iets los te weken. Tevergeefs, want het eerste koersuur haalde de groep, gejaagd door de wind van 47 kilometer per uur.

De vroege vluchters. — © BELGA

Schaduwfavorieten tegen de grond

Veel gebeurde er de eerste twee uur niet. Tenzij wat valpartijen waarbij schaduwfavorieten tegen de grond gingen. Dat was het geval met de Zwitser Stefan Küng die voor deze wedstrijd het kopstuk is van Groupama-FDJ en voor Anthony Turgis, die op de kasseien van de Paddestraat in Zottegem-Velzeke onzacht kennis maakte met dat porfier.

Verder van de rest werden er in onstabiel weer kilometers gemaald en zetten zowel Tadej Pogacar als Wout van Aert enkele mannetjes aan het werk om de kloof met het vijftal behapbaar te houden. Voor Jumbo-Visma was dat Edoardo Affini en Tosh Van der Sande. Pogacar offerde o.a. Ryan Gibbons als jachthond op. Vrij snel kwam er ook eentje van Alpecin-Deceuninck meehelpen.

Het was wachten op het moment dat de koers werd opengebroken en dat de vijf vluchters niet langer voor het koersverhaal van de dag zorgden.

Richting de Kanarieberg zag je de stress toenemen in het peloton van de kanshebbers om dan op de smalle wegen het tempo te laten zakken. Ook deze derde helling van de dag nam het peloton der favorieten gegroepeerd. Al moest Sjoerd Bax, ploegmaat van Pogacar, daarna met een lekke band even achtervolgen. Mathieu van der Poel was hetzelfde lot beschoren na de Kruisberg en nam dan samen met lotgenoot Krists Neilands zijn plaats in het peloton opnieuw in. Onderweg kwam hij ook Julian Alaphilippe tegen die even met de ploegauto was afgezakt. En daarna was het de beurt aan Pogacars ploegmaat Mikkel Bjerg die een probleempje had met zijn ketting. De problemen stapelden zich op. Jelle Wallays viel in een bocht op 96 km van de finish, samen met Nikias Arndt.

Treintjesvorming tot de Taaienberg

Soudal-Quick-Step zagen we in de aanloop naar de Oude Kruisberg voor het eerst voorin. Opvallend was dat we dezelfde treintjesvorming kregen als bij de voorbereiding van een massaspurt. Zowel Lotto-Dstny, EF Education-EasyPost, Team DSM, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates en Jumbo-Visma reden netjes naast elkaar. Door deze manoeuvres dook het voorsprong van het vijftal op honderd kilometer van de finish onder de twee minuten. De Knokteberg en Hotond werden ook nog in gestrekte draf genomen. Maar op de Taaienberg krijgen we straks wat anders. Op de Boonenberg breekt de hel los.

Onvolledige ploegen

In bijna elke koers is het tegenwoordig van dat. Ook al mogen de teams slechts zeven renners selecteren voor de eendagswedstrijden, altijd zijn er uitvallers van het laatste moment. Nu startte Israel-Premier Tech met zes omdat Hugo Houle ziek werd. Bij Astana Qazaqstan bleef Cees Bol achter in het rennershotel.