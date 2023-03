Waarom je vanavond geen ‘The masked singer’ zult zien

Voor meer dan een miljoen kijkers is het intussen de vrijdagse gewoonte om ’s avonds in te schakelen op VTM. Dat voor een avondje plezier en speuren met ‘The masked singer’. Maar deze week zal dat vergeefse moeite zijn.

Door de kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels voor het komende Europese kampioenschap voetbal moet The masked singer een weekje plaats ruimen. Die worden op VTM uitgezonden. Vanavond speelt ons elftal tegen en in Zweden om 20.45 uur, net op het uur dat de bekende Vlamingen anders weer in hun pakken van Foxy Lady, Champignon, Hippo en Raaf zouden kruipen. Maar zij krijgen dus een weekje rust. Volgende vrijdag zijn ze wel gewoon weer van de partij.

LEES OOK. Een Miss België als mummie en twijfel bij Hippo: deze BV’s zitten volgens ons in de pakken van ‘The masked singer’