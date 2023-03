Rechtop lopende gorilla slaat iedereen met verstomming: “De laatste stap voor ze de boel overnemen”

Een gorilla in een Chinese zoo veroorzaakt heel wat deining op sociale media. De mensaap werd gefilmd toen hij rechtop door zijn habitat liep en leek zo erg goed op een mens, waardoor men even dacht dat het een verzorger in een apenpak was. Maar volgens Chinese media was het wel degelijk een gorilla die in beeld kwam, waardoor het spookbeeld van een Planet of the apes al snel opdoemde in de reacties op de video. “Dit mochten we waarschijnlijk niet gezien hebben”, klinkt het onder meer. “Dit is ongetwijfeld de laatste stap in hun evolutie voor ze de boel overnemen.”