Bella Hadid viert dat ze al vijf maanden nuchter is

Vorig jaar deed Hadid voor het eerst mee aan Dry January, een uitdaging om in heel januari geen alcohol te drinken. Ze was toen al gestopt met sterke drank drinken en was volgens haar nog zelden dronken. “Ik ben een meisje dat een glaasje champagne drinkt en daarna naar huis gaat”, zegt het model tegen Instyle. Nu viert Hadid dat ze al vijf maanden geen druppel alcohol meer heeft aangeraakt.

Hadid dronk veel als student. Na haar colleges had ze vaak castings als model, en daarna dronk ze ’s avonds nog een fles wijn leeg. “In de modewereld werken we veel”, zegt het model tegen W Magazine. “Dus denken we dat we ’s avonds ook veel lol mogen hebben. En dan worden we wakker en doen we het opnieuw.”

Angsten versterken

Het model dronk ook als ze angstig was of als ze weinig energie had. Maar de drank zorgde juist voor meer angsten. “Ik weet welk effect het op me heeft als ik weer om drie uur ’s nachts wakker wordt met vreselijke angsten, terwijl ik nadenk over dat ene dingetje dat ik vijf jaar geleden zei toen ik afstudeerde”, zegt Hadid. “Er is een oneindige pijn en stress na die paar drankjes die eigenlijk niks voor me betekenden.”

Het model zet haar mentale gezondheid nu op de eerste plek. Niet alleen door haar alcoholverleden, maar ook omdat ze de ziekte van Lyme heeft. Dat zorgt dat ze moeite kan hebben om goed na te denken en dat ze stemmingswisselingen heeft. “Mijn halve brein sliep als het ware, omdat het modellenwerk me niet stimuleerde”, zegt Hadid. “Dus door kleine dingen voel ik me beter, al is het maar ’s avonds een pizza halen.”