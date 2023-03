Dertig jaar Power Rangers wordt gevierd met Netflix-special, en toch maken er maar twee originele acteurs hun opwachting

“It’s morphin’ time!” Het zinnetje roept bij hele generaties ‘jaren 90’-kinderen warme herinneringen op. Zeker nu Netflix met de special ‘Mighty morphin Power Rangers: Once and always’ komt, ter ere van de originele Power Rangers-reeks. Daarbij sluit de originele cast aan die het succes in steen beitelde. Of toch een deel. Want die hoge toppen hebben ook een dieper gelegen keerzijde.