Robin (32) strijdt met KFC Alken voor de titel én tegen de degradatie: “Bij winst mogen ze naar mijn trouwfeest komen”

Robin Vanruysseveldt vecht met FC Alken tegelijk voor de titel en voor het behoud. Het eerste doet hij bij de dames, die in tweede nationale op een zucht van de kampioenstitel staan, het andere bij de heren die strijden om in eerste provinciale te blijven. “Alleen op vrijdag ben ik niet op de club. Dan is het qualitytime voor mijn bijna echtgenote Julie”, zegt de 32-jarige coach uit Olmen.