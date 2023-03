Dode vrouw in Koewacht mogelijk slachtoffer van misdrijf, politie zoekt getuigen

Nederlandse politie zet grote middelen in om te weten te komen wie dood aangetroffen vrouw precies is. — © TV Oost

In Koewacht, net over de Belgisch-Nederlandse grens, is dinsdagochtend een lichaam aangetroffen. De juiste omstandigheden van het overlijden zijn tot op vandaag onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen.

De identiteit van de vrouw, die dood werd aangetroffen op de Emmabaan in Koewacht, is nog onbekend. Op dit moment houdt de politie er rekening mee dat de vrouw met een misdrijf om het leven is gebracht. De politie voert daarom een uitgebreid onderzoek waarbij dinsdag op de plaats delict naar sporen werd gezocht. Ook werd er een buurtonderzoek gehouden en zijn er camerabeelden geanalyseerd.

Om meer te weten te komen over de vrouw, heeft de politie donderdag twee tekstkarren geplaatst bij het dorp Koewacht. Er wordt aan voorbijgangers gevraagd of ze in de dagen voordat het slachtoffer werd aangetroffen iets vreemds hebben gezien in de omgeving.

De recherche gaat volgende week maandag en dinsdag mogelijk ook nog digitale banners inzetten rond Koewacht. Mensen die dan op hun tablet, laptop, telefoon of PC op internet surfen, krijgen dan een banner te zien met een getuigenoproep.

Wie in de omgeving woont en bruikbare camerabeelden heeft, mag dit aan de politie melden.