Voorzitter-dokter Gilbert Lambrechts: “Ik zie mijn kleinkinderen zelden, omdat ze in Amerika, Zwitserland en aan de Belgische kust wonen. Ik wil meer tijd voor mijn familie maken.” — © Raymond Lemmens

Met zijn pensioen in zicht hoopte voorzitter-dokter Gilbert Lambrechts (66) op iets meer vrije tijd, maar dat plan viel volledig in duigen. KVK Beringen bezorgt hem heel veel kopzorgen en als dokter werkt hij weer voltijds. “De dokter in mij zegt dat ik rust moet nemen.”