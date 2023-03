Luca Oyen maakt geslaagde rentree tegen Beerschot, ook Galarza weer vast lid van A-kern

KRC Genk sloot een ontspannen trainingsweek af met een 3-1-zege in een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Beerschot. Luca Oyen maakte na acht maanden afwezigheid een geslaagde rentree.

De wedstrijd was nog geen drie minuten onderweg, toen Yira Sor vernietigend uithaalde vanop 25 meter. Het leer vloog onhoudbaar onder de lat binnen: 1-0. Verder misten een heel actieve Castro en opnieuw Sor voor rust een opgelegde kans, aan de overzijde hield Chambaere scherpschutter Baeten van de gelijkmaker.

Na rust pakte Castro uit met twee knappe assists. Beniangba kopte een knappe voorzet tegen de touwen (2-0), de voor Oyen ingevallen Mpie trapte na een doorsteekpass de 3-0 onhoudbaar binnen. Een afgeweken schot van Thorisson redde de eer voor de bezoekers.

Geen Heynen en Trésor

Terwijl Sadick de aanvoerdersband droeg, maakten Galarza, die zijn disciplinaire straf heeft uitgezeten, en Oyen hun rentree. Na acht maanden afwezigheid door een kruisbandoperatie had de Genkse youngster nog een kwartiertje nodig om in de match te komen, daarna pakte Oyen uit met enkele gesmaakte acties. Na 45 minuten mocht hij zichtbaar tevreden én opgelucht in de kleedkamers blijven.

Coach Wouter Vrancken gunde Heynen en Trésor rust. Ook Carstensen, die een lichte knieblessure overhield aan de laatste training op donderdag, Didden (uit voorzorg) en een zieke Ait El Hadj ontbraken op het appèl.

KRC GENK: Chambaere – Dierckx, Sadick, Et Taïbi, Rommens – Galarza (69’ Bangoura), Toma – Sor, Castro, Oyen (46’ Mpie) – Beniangba (69’ Arabaci).

BEERSCHOT (1ste helft): Matijas – Meisl, Abdullahi, Nicksoen – Quirynen, Van Himbeeck, Rigo, Van den Bergh – Cloots, Sebaoui – Baeten.

BEERSCHOT (2de helft): Lathouwers – Abdullahi, Frans, Matthys – Seydoux, Okyere, Koshi, Quirynen – Thorisson, Verlinden – Kosiah.

Doelpunten: 3’ Sor 1-0, 54’ Beniangba 2-0, 56’ Mpie 3-0, 75’ Thorisson 3-1.