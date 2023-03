Politie waarschuwt voor grote verkeersdrukte rond Trixxo Arena dit weekend door evenementen

De politie LRH verwacht dit weekend veel verkeersdrukte rond het Trixxo Theater en de Trixxo Arena in Hasselt. Daar vinden zowel het Schlagerfestival als concerten van Camille plaats. Bezoekers komen best op tijd.

Tussen vrijdagavond en zondagavond speelt popster Camille in totaal zeven concerten in het Trixxo Theater langs de Gouverneur Verwilghensingel. Op dezelfde drie dagen vindt in de Trixxo Arena ernaast het Schlagerfestival plaats, met onder meer Willy Sommers, Christoff en Laura Lynn.

De combinatie van die twee evenementen belooft voor heel wat verkeersdrukte te zorgen in de omgeving. De politie LRH vraagt om daar rekening mee te houden. Bezoekers van de concerten wordt aangeraden om op tijd te vertrekken. (siol)