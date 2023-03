Aan de afgelegen Gorenbroekstraat in Linkhout zijn donderdag een 30-tal asbestplaten gedumpt. — © Luc Wouters

Lummen

Aan de afgelegen Gorenbroekstraat in Linkhout zijn donderdag een 30-tal asbestplaten gedumpt. “Dit weekend hebben honderden vrijwilligers in Lummen en duizenden in heel Limburg ingezet om zwerfvuil op te ruimen en dan gebeurt dit”, zegt een verontwaardigde burgemeester Luc Wouters.