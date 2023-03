Borgloon - dat in december de eerste periodetitel vierde - kan zondag in de topper tegen Moelingen een flinke optie nemen op de titel in 4B. — © rr

In 4A komen twee Hasseltse clubs erg gehavend aan de aftrap, in 4B zijn alle ogen gericht op het titelduel Borgloon-Moelingen, in 4C hoopt Eksel B de titelstrijd weer open te breken en in 4D moeten enkele coaches flink puzzelen. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)