Meer dan 650 Vlamingen vorig jaar ongeschikt verklaard om voertuig te besturen

Rijgeschiktheidscentrum CARA, een afdeling van verkeersinstituut Vias institute, heeft vorig jaar 5.112 dossiers afgehandeld uit Vlaanderen. Voor 653 personen (of 12,8 procent) volgde een negatief advies. Dat wil zeggen dat ze zelfs met aanpassingen aan de wagen of beperkingen op hun rijbewijs niet meer veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Vias.

Het rijgeschiktheidscentrum onderzoekt of mensen na bijvoorbeeld een ziekte, een ongeval of een andere medische oorzaak nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen op basis van medische, neuropsychologische en rijpraktische criteria. Die onderzoeken gebeuren enkel bij personen van wie er twijfel is over de rijgeschiktheid.

De dienst valideerde vorig jaar 5.112 Vlaamse dossiers. Omdat andere dossiers hangende zijn, ligt het aantal behandelde dossiers nog hoger. Voor 653 mensen volgde een zogenaamde ‘ongeschiktheidsbeslissing’. Die geldt meteen voor alle rijbewijscategorieën.

Het percentage bestuurders dat ongeschikt wordt verklaard, stijgt al een paar jaar lichtjes. Dat komt volgens Vias vooral omdat onze bevolking veroudert en er dus vaker oude bestuurders komen voor een rijgeschiktheidsonderzoek.

Zowat 40 procent van de mensen die CARA wel nog geschikt bevond voor het verkeer, moest een of meerdere aanpassingen aan het voertuig doorvoeren. “De meest voorkomende aanpassing is de automaat. Andere vaak voorkomende aanpassingen, bijna altijd gecombineerd met de automaat, zijn ‘gas en rem aan het stuur’ (met afscherming van de pedalen), gaspedaal links (met afscherming van de pedaal), bol met bedieningen (links en rechts), en rem aan het stuur (met afscherming van de originele pedalen)”, meldt Vias.

Verschillende bestuurders kregen ook beperkende codes opgelegd: 464 mensen mogen enkel nog rijden in een bekende omgeving, 383 niet op autosnelwegen, 179 enkel overdag.