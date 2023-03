KMR Biesen, hier in actie tegen leider Houthalen VV, speelt zondag in 3C de topper tegen nummer drie Genk VV. — © Bart Borgerhoff

Een subtopper en een belangrijk kelderduel in 3A, een nieuwe coach voor Bocholt B in 3B en een club, die een halve ploeg moet missen in 3C. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)