In 2B staan buren Boorsem en Eendracht Mechelen a/d Maas zaterdag opnieuw tegenover elkaar. — © Sven Dillen

Een derby op het scherp van de snee in 2A, een ploeg die daags na haar eigen wedstrijd meedoet aan de carnavalstoet en een opmerkelijke transfer in 2B. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)