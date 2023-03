Tien leerlingen uit Charleroi in ziekenhuis door voedselvergiftiging tijdens schoolreis

Tien leerlingen tussen de 13 en 14 jaar oud die afkomstig zijn uit Thuin, nabij Charleroi, zijn donderdagavond opgenomen in het ziekenhuis nadat ze symptomen van voedselvergiftiging vertoonden tijdens hun schoolreis in Malmedy. Dat schrijft de krant l’Avenir en het nieuws wordt bevestigd door Jean-Paul Bastin, de burgemeester van Malmedy.

“De leerlingen uit het tweede secundair waren op schoolreis en verbleven in de jeugdherberg in Bevercé. Donderdagavond en -nacht kampten verschillenden met ziektes die verband houden met een voedselvergiftiging”, licht de burgemeester toe. Hij laat weten dat ‘s nachts een plan voor grote incidenten is geactiveerd. Zeven ambulances, twee mobiele urgentiegroepen en verschillende artsen bevonden zich ter plaatse.

De groep bestond uit 136 personen, onder wie 124 leerlingen. Vier leerlingen liggen in het ziekenhuis van Verviers, vier in Malmedy en twee in Eupen. Een twintigtal andere leerlingen staan onder verscherpt toezicht, maar liggen niet in het ziekenhuis. “Zij die niet ziek zijn, zijn vrijdagochtend overgebracht naar een zaal waar ze een ontbijt kregen”, aldus de burgemeester. In de loop van de voormiddag trokken de leerlingen onder begeleiding van een ambulance opnieuw richting Thuin. Hun ouders werden verwittigd.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) zal in de jeugdherberg de oorzaak van de besmetting proberen te achterhalen. Volgens de burgemeester is het water in de herberg wellicht de boosdoener.