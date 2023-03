Van haute couture naar auto-onderdelen: Jeremy Scott gaat van Moschino naar Hyundai

“Toen Hyundai me benaderde, voelde ik me tegelijkertijd vereerd en uitgedaagd. Ik hou van het idee om iets te maken van materialen die ik nog nooit eerder heb gebruikt. Overgebleven achterlichten en gordels waren zeker nieuw, maar het toont dat je mits de nodige creativiteit overal nieuw leven in kan blazen”, aldus Scott in een persbericht. “Ik denk dat het doel is om de designs voor zichzelf te laten spreken, over de schoonheid van onze planeet en onze missie om haar te beschermen.”

© Jeremy Scott x Hyundai

En het houdt niet op bij achterlichten en gordels. Van achteruitkijkspiegels maakte Scott glitterjurken, kabels transformeerde hij tot strapless jurken. De hele collectie kadert in het voornemen van Hyundai om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn en het is alweer het vierde jaar op rij dat ze een Re:Style campagne organiseren. De stukken van Scott zijn nog tot 9 april te bezichtigen in de Seongsu Ap Again galerij in Seoel, Zuid-Korea.

© Jeremy Scott x Hyundai

© Jeremy Scott x Hyundai