Man rijdt met wagen in op mensen aan luchthaven Keulen-Bonn, meerdere lichtgewonden

Op de luchthaven van Keulen-Bonn is vrijdagochtend een man met zijn wagen ingereden op een groep mensen. Dat melden Duitse media. Een aantal mensen raakte daarbij lichtgewond.

Volgens de politie reed de man in een parkeergarage aan de luchthaven opzettelijk in op een aantal voetgangers en andere auto’s, maar konden zij het voertuig nog ontwijken. De slachtoffers zijn bijgevolg slechts lichtgewond, niemand verkeert in levensgevaar.

De 57-jarige bestuurder werd ter plaatse opgepakt, en werd naar een nabijgelegen ziekenhuis overgebracht waar een dokter zijn mentale toestand zal onderzoeken. Volgens een politiewoordvoerder zijn er aanwijzingen dat de man mentale problemen had. Hij verzette zich toen de politie hem overmeesterde, daarbij raakten ook twee agenten lichtgewond.