Lommel SK verbreekt huurovereenkomst met Antef Tsongui al na zeven weken

Lommel SK maakte het nieuws bekend in een mededeling op de clubwebsite. “Na 5 optredens in de Challenger Pro League voor Lommel SK, zijn we met Antef Tsoungui overeengekomen dat hij andere opties zal onderzoeken om zijn professionele voetbalcarrière voort te zetten. We willen Antef bedanken voor zijn inspanningen en prestaties tijdens zijn periode bij de club en we wensen hem veel succes in de toekomst.”

