150-tal Rohingya die Myanmar wilden ontvluchten opgepakt

Ongeveer 150 Rohingya die wilden vluchten naar Maleisië zijn opgepakt in Myanmar, waar ze slachtoffer zijn van vervolging. De groep bestaat uit kinderen, vrouwen en mannen die onderschept zijn in Thanbyuzayat, in het zuidoosten van het land, zegt een bron die anoniem wil blijven.

De Rohingya zouden per boot vertrokken zijn vanuit de westelijke staat Rakhine. Ze wilden via Thailand naar Maleisië gaan. Ook een aantal vermoedelijke mensensmokkelaars, geen Rohingya, zijn opgepakt. De politie zoekt nog dertig andere betrokkenen, aldus de veiligheidsbron.

De Rohingya zijn een moslimminderheid in Myanmar, een overwegend boeddhistisch land, die al generaties lang het slachtoffer zijn van discriminatie. De meesten van hen hebben geen toegang tot het staatsburgerschap, gezondheidsdiensten of onderwijs.

Bijna vijf jaar geleden bracht een repressie een massale exodus van deze etnische groep naar buurland Bangladesh teweeg. Bangladesh hoopt dat de Rohingya terugkeren naar hun land, maar verschillende pogingen om hen te repatriëren zijn al mislukt omwille van bezorgdheid over de veiligheid van de vluchtelingen.

De arrestaties komen er enkele dagen nadat de regerende junta in Myanmar zei dat ze bereid is om vanaf midden april Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh op te nemen in een proefprogramma voor repatriëring.