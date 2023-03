Slaapexpert over zomertijd die zaterdagnacht ingaat: “Even slecht als elke dag fastfood eten”

Zaterdagnacht boeten we weer wat slaap in, want we schakelen van onze standaardtijd – wintertijd – weer over naar het zomeruur. De ene mens heeft daar meer last van dan de andere, maar algemeen gesproken is het een aanslag op ons lichaam, zegt neuroloog en slaapexpert Inge Declercq (UZ Antwerpen). Zij roept dan ook op de zomertijd zo snel mogelijk af te schaffen. “Het is even slecht als elke dag fastfood eten.”