Ferm Alken schenkt 500 euro aan Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren

Op zondag 26 februari 2023 organiseerde Ferm Alken-centrum een pannenkoekendag ten voordele van het BCG in Tongeren. Dit vond plaats in het Sint-Jorisheem in Alken.

Naar goede gewoonte schenkt Ferm de opbrengst aan een goed doel. Dit jaar kozen ze voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (BCG) in Tongeren. Ferm Alken was op 7 februari op bezoek in het centrum in Tongeren. Het BCG leidt sinds 1990 blindegeleide honden op voor personen met een visuele beperking. Het centrum krijgt geen subsidie van de overheid en moet het doen met sponsoring en giften. Wist je dat er 100 vrijwilligers meehelpen? Een geleidehond zorgt ervoor dat blinde en slechtziende personen op een veilige manier actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Om extra centjes in te zamelen spaart het BCG ook dopjes. Ferm roept ook iedereen op om zoveel mogelijk te steunen. De pannenkoekendag was alvast een succes waardoor men een cheque van 500 euro kon schenken aan het centrum.