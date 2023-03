Twintiger bedreigt politieploeg nadat die hem betrapt met BMW zonder papieren in Heusden-Zolder

De politie Heusden-Zolder heeft donderdagavond een 25-jarige man betrapt met een BMW die niet ingeschreven, niet gekeurd en niet verzekerd was. De man begon de politieploeg daarop te bedreigen en uit te schelden. Zijn rijbewijs is ingetrokken omdat hij een alcohol- en speekseltest weigerde.

Rond 20 uur merkte de verkeersploeg dat de man onverantwoord reed met zijn zwarte BMW 1. Ze zagen ook dat de nummerplaat niet bij zijn auto hoorde en volgden hem. Op de oprit van zijn woning gingen de agenten over tot een controle. Daardoor ging de 25-jarige jongeman uit Heusden-Zolder, die gekend is bij de politie, echter volledig door het lint. Hij begon de politieploeg uit te schelden en te bedreigen. Zijn vader en broer probeerden hem tevergeefs te kalmeren. Ze duwden de twintiger meermaals achteruit omdat hij de agenten dreigde aan te vallen.

De BMW bleek uiteindelijk niet ingeschreven, niet gekeurd en niet verzekerd te zijn. De man had de auto net gekocht, maar nog niets in orde gebracht. Hij weigerde zowel een alcoholcontrole als een speekseltest voor drugs, waarop zijn rijbewijs meteen werd ingetrokken. Zijn auto werd getakeld omdat die niet verzekerd was. De man heeft 15 dagen om dat in orde te brengen. Hij moet zich later ook verantwoorden voor de politierechter en kreeg bovendien een extra pv omwille van de bedreigingen en het geweld tegen de politiemensen. siol