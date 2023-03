AAN DE START. Van Aert “ziet geen reden om te twijfelen”, Van der Poel schuift zichzelf niet als favoriet naar voren: “Vandaag kan er weer helemaal anders uitzien”

Wout van Aert: “Geen reden om te twijfelen”

“Het zijn echt zware weersomstandigheden. Het zal de koers nog eens zo lastig maken. Ik denk dat we in het openingsweekend hebben laten zien dat we een heel sterke ploeg hebben. Nu komen de kasseikoersen er weer aan, dus we hopen op eenzelfde manier te kunnen koersen.” De laatste zege van Van Aert op de weg dateert al van 27 augustus. De honger zal ongetwijfeld groot zijn om nog eens te winnen. “Ik heb tussendoor nog negen crossen gewonnen, dus dat valt wel mee. Ik denk niet dat ik hier moet winnen om met vertrouwen naar de Ronde te kunnen gaan. Ik denk dat het vandaag een heel mooie koers is en we gaan natuurlijk proberen te winnen. Net zoals met alle komende koersen. Volgens mij zijn de benen OK. Als je met de beste vier over de Poggio rijdt in Milaan-Sanremo heb je eigenlijk geen reden om te twijfelen”, aldus Van Aert.

Mathieu van der Poel: “De ene week is de andere niet”

“Milaan-Sanremo is een heel atypische wedstrijd, die niet meteen te vergelijken valt met vandaag. Maar je moet wel in orde zijn om die te kunnen winnen natuurlijk. Vandaag is gezien de weersomstandigheden toch weer helemaal iets anders. Ik denk dat vooral de wind op bepaalde stukken in het voordeel van de vlucht kan spelen. Al kan de beslissing op heel veel momenten vallen. De ene week is de andere niet. Ik was vorige week misschien de sterkste, maar vandaag kan het er al weer helemaal anders uitzien. We zullen zien.”

© Guy Van den Langenbergh

Tadej Pogacar: “Ik kijk ernaar uit”

“Het is mijn eerste deelname hier, ik kijk ernaar uit. Het wordt een hectische koers, met moeilijke weersomstandigheden waarin we de koers willen maken.”

Filippo Ganna: “Ik koers hier graag”

“Ik heb vertrouwen getankt in Sanremo en ben blij om hier aan de start te staan van een mooie klassieker. Het weer is niet fantastisch, maar dat past bij België, ik koers hier graag. Bedankt iedereen om hier aanwezig te zijn, we zullen er een mooie koers van maken.”

© BELGA

Tim Wellens: “Met drie in finale proberen te geraken”

“Tadej is de beste renner die we hebben in de ploeg. Maar we gaan proberen om met drie in de finale te geraken zodat we het overwicht dan nog kunnen uitspelen. Als ik aanval en Tadej zit meer achterop, dan is het een luxesituatie voor ons twee. Ik hoop liever op niet te veel regen.”

Sep Vanmarcke is terug na ziekte: “Aanklampen en zien waar ik geraak”

In de Classic Brugge-De Panne moest hij nog verstek geven wegens ziekte, na een extra dag rust staat Sep Vanmarcke fris klaar aan de start van de E3. “Of ik volledig hersteld ben? Ja, dat hoop ik toch. Met een extra dag rust op bed heb ik goed kunnen recupereren en ben ik klaar voor vandaag. Het wordt een heel zware wedstrijd, met moeilijke weersomstandigheden. Met dit sterke deelnemersveld moet ik realistisch zijn en gewoon proberen aan te klampen. Daarna zien we wel waar ik geraak.”

Florian Vermeersch: “Moeilijk om topresultaat te rijden”

“Het is een serieus deelnemersveld hier. De E3 wordt dan ook niet voor niets de mini Ronde van Vlaanderen genoemd. Ik vermoed dat het heel moeilijk zal worden om een topresultaat te rijden. maar ik geloof in mijn eigen kansen en ik denk dat het dan wel moet lukken. Volgens mij gaan we als ploeg iets afwachtender koersen. Toch zeker tot de eerste schifting is gebeurd. Als we er daarna nog bijzitten, zullen we proberen om de koers te maken. Maar op dit niveau is dat heel moeilijk, anticiperen is bijna onmogelijk. De wind en het mogelijke onweer maken het extra lastig.”

Greg Van Avermaet: “In principe genoeg kilometers in de benen”

“Ik zou graag nog eens topfavoriet zijn eerlijk gezegd. Ik voel me wel gezond maar het is een beetje afwachten hoe de benen gaan zijn. De griep die ik gehad heb, is geen cadeau. Ik heb in ieder geval een goede voorbereiding gehad dus laat ons hopen dat het snel terug in orde is. De hele lange duurtraining heb ik in Sanremo niet kunnen doen, maar in principe heb ik genoeg kilometers in de benen. Vooral zaak om nu en zondag goed door te komen om richting volgende week opnieuw goed te zijn. Het slechte weer speelt niet echt in mijn voordeel. Ik ben iemand die altijd goed gepresteerd heeft in goede weersomstandigheden, ik heb het liever iets warmer. Maar we kunnen het niet kiezen, we moeten er spijtig genoeg door. Dat is typisch Vlaanderen, hè”.