China benadrukt dat China niks fout doet: “Nooit gevraagd aan privébedrijven als TikTok om buitenlandse gegevens door te spelen”

China ontkent dat privébedrijven data uit het buitenland moeten doorspelen naar de Chinese overheid. Dat heeft een woordvoerder van het Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag gezegd, in navolging van de hoorzitting in het Amerikaans congres over de dataveiligheid van de app TikTok.

Shou Zi Chew, de CEO van TikTok, verdedigde zich donderdag in het congres tegen de beschuldigingen van spionage, in een ruim vijf uur durende hoorzitting. De Amerikaanse regering dreigde eerder al met een verbod op TikTok, tenzij Chinese eigenaars hun aandeel verkopen. Maar tijdens de hoorzitting ontkende Chew stellig dat de Chinese overheid controle heeft over ByteDance, het moederbedrijf van de app.

Toch waren zowel Republikeinen als Democraten niet overtuigd van de stappen die ByteDance heeft ondernomen om de gegevens van Amerikaanse gebruikers te beveiligen. Maar volgens China heeft de Amerikaanse regering “geen bewijzen voorgelegd dat TikTok de nationale veiligheid van de VS bedreigt”. Wel zijn er “herhaalde vermoedens van schuld uitgesproken en is het bedrijf op ongepaste wijze onderdrukt”, aldus de woordvoerder.

Geen buitenlandse gegevens verzameld

Peking “heeft nooit gevraagd en zal nooit vragen aan bedrijven of privépersonen om buitenlandse gegevens te verzamelen of door te spelen op een manier die in strijd is met lokale wetgeving”, klonk het vrijdag. Dat beleid zou ook in de toekomst niet wijzigen, verzekerde de woordvoerder. China kent “een groot belang toe aan de beveiliging van privégegevens” en is van mening dat de Verenigde Staten de markteconomie en concurrentie moet respecteren.

In november had het technologiebedrijf toegegeven dat Chinese medewerkers toegang hadden tot gegevens van Europese gebruikers. ByteDance ontkent evenwel dat ook de Chinese overheid toegang heeft tot die gegevens. In België voerden zowel de Vlaamse, Waalse als federale overheid intussen al een verbod in op het gebruik van TikTok op professionele toestellen, uit angst voor datadiefstal en spionage.