Trend gespot op de catwalk bij Miu Miu, maar ook bij Bella Hadid en Kylie Jenner: laat je broek eens thuis

Op de catwalk bij Miu Miu. Op Instagram bij Kendall Jenner en topmodel Bella Hadid. En waar je het zeker ook kan vinden: in je lingerielade. Want zowel op als naast de catwalk is het een trend om je broek of rok thuis te laten en te kiezen voor een paar panty’s of een transparante legging, in combinatie met een modieuze slip.

De modehuizen deden er de voorbije weken alles aan om ons te verbazen met hun excentrieke creaties en opvallende catwalkshows. Maar toch was het Miu Miu dat ons verbaasde met iets wat we niet konden zien: een broek of rok.

LEES OOK:

Want het Italiaanse modehuis stuurde zijn modellen tijdens de Parijse modeweek de catwalk op zonder broek of rok maar wel met enkel een paar nylonkousen en een modieuze onderbroek, al spreken ze zelf liever over een ‘micro-short’. Hetzelfde was te zien bij Valentino, waar ze kozen voor een rood ensemble in combinatie met een paar stoere boots. En bij het Japanse AKIKOAOKI? Daar kiezen ze Saint Laurent-gewijs voor een klassiekere bustier met pofmouwen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om maar te zeggen: het is een trend. Eentje die daarenboven ook nog eens gretig opgepikt wordt. Bella Hadid bijvoorbeeld, was onlangs in het straatbeeld te zien in een spierwitte slip in combinatie met een paar warme UGGS. Of Kylie Jenner, die de catwalkshow van Loewe bijwoonde in een witte onderbroek en topje van het merk. Om het geheel uit de slaapkamer te halen, voegde ze er nog een paar zwarte nylonkousen aan toe en een grijze winterjas.

Jenners halfzus, Kourtney Kardashian, showde eerder ook al een outfit waarbij je je vragen kon stellen of het nu ging om een paar visnet panty’s of toch een broek. Bij Kendall Jenner weten we het dan weer zeker. Toen de onderneemster onlangs bloemetjes ging kopen in Los Angeles koos ze resoluut voor een paar nylonkousen als broek. De panty’s van Bottega Veneta werden gecombineerd met een klassieke sweater, een zwarte slip en bijpassende slingbacks.

Maar hoe modieus het ook mag ogen tijdens een modeshow of als outfit van pakweg Bella Hadid of Kendall Jenner: een trend in de Vlaamse steden lijkt het alvast niet te worden.

Bij Valentino houden ze de oversized blazers nog even aan maar wel in combinatie met een minuscule short. — © WWD via Getty Images